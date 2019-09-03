НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-главе НАПК Корчак

3 сентября, 2019, 21:52

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

В то же время Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что проект подозрения о совершении уголовного преступления по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса подготовили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

"Отправили в ГПУ проект подозрения Корчак ", - сказал собеседник агентства.

Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ заинтересовалось по подозрению в сокрытии приобретения паркоместа, а также использованием незадекларированного авто.

В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Натальи Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.