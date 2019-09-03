НАБУ и САП просят Рябошапку согласовать подозрение экс-главе НАПК Корчак
Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.
В то же время Украинские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что проект подозрения о совершении уголовного преступления по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса подготовили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.
"Отправили в ГПУ проект подозрения Корчак ", - сказал собеседник агентства.
Отметим, Корчак руководила НАПК два года до марта 2018 года. В 2017 году НАБУ заинтересовалось по подозрению в сокрытии приобретения паркоместа, а также использованием незадекларированного авто.
В 2018 году САП отказалась согласовать подозрение Натальи Корчак. 16 августа текущего года Соломенский районный суд Киева отменил закрытие дела против экс-главы НАПК.
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