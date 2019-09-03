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Espreso.tvМирМощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене

Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене

Во вторник, 3 сентября, в результате взрыва произошло обрушение трех жилых домов на окраине бельгийского портового города Антверпен

По данным спасательной службы, из-под завалов освободили одного человека, однако под обломками могут оставаться еще несколько человек, пишет Reuters.

Mirror сообщает, что спасатели достали трех человек, которые получили серьезные травмы. По предварительным данным, по меньшей мере два человека все еще находятся под завалами.

Взрывная волна также выбила окна в соседней школе, в связи с чем учебное заведение эвакуировали.

Причина взрыва на данный момент неизвестна.

 

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