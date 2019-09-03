Мощный взрыв уничтожил три дома в бельгийском Антверпене

3 сентября, 2019, 17:04

Во вторник, 3 сентября, в результате взрыва произошло обрушение трех жилых домов на окраине бельгийского портового города Антверпен

По данным спасательной службы, из-под завалов освободили одного человека, однако под обломками могут оставаться еще несколько человек, пишет Reuters.

Mirror сообщает, что спасатели достали трех человек, которые получили серьезные травмы. По предварительным данным, по меньшей мере два человека все еще находятся под завалами.

Взрывная волна также выбила окна в соседней школе, в связи с чем учебное заведение эвакуировали.

Причина взрыва на данный момент неизвестна.

In Wilrijk is een zware explosie gebeurd. De ravage is enorm: minstens 3 huizen zijn volledig verwoest. Volgens de brandweer liggen er verschillende mensen onder het puin. Bekijk hier de eerste beelden van de plek. Volg alle updates via onze liveblog: https://t.co/z2uxFmmSc6 pic.twitter.com/foMysPk6PQ - VRT NWS (@vrtnws) 3 сентября 2019