Меркель поздравила Гончарука на посту премьер-министра

3 сентября, 2019, 15:05

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила своего украинского коллегу Алексея Гончарука с назначением на должность премьер-министра и заверила в поддержке

Об этом говорится на правительственном сайте ФРГ.

"Федеральное правительство будет радо оставаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией", - отметила Меркель.

Она отметила, что Германия хочет сотрудничать в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, которые стоят перед Украиной.

"Цель остается: Украина может сформировать собственное будущее на основе суверенитета и полной территориальной целостности. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Киевом", - подчеркнула Меркель, добавив, что надеется на сотрудничество и в этой области.

Меркель пригласила Гончарука в Берлин в ближайшее время и пожелала мужества, мастерства и больших успехов.