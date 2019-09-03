Меркель поздравила Гончарука на посту премьер-министра
Об этом говорится на правительственном сайте ФРГ.
"Федеральное правительство будет радо оставаться надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении ключевых реформ в сфере правосудия, децентрализации и борьбы с коррупцией", - отметила Меркель.
Она отметила, что Германия хочет сотрудничать в тесном диалоге с Украиной по многим вызовам, которые стоят перед Украиной.
"Цель остается: Украина может сформировать собственное будущее на основе суверенитета и полной территориальной целостности. Германия также заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Киевом", - подчеркнула Меркель, добавив, что надеется на сотрудничество и в этой области.
Меркель пригласила Гончарука в Берлин в ближайшее время и пожелала мужества, мастерства и больших успехов.
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