Маркарова надеется, что новая программа кредитов МВФ будет последней
Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV, передает Lb.ua
"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотреть. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, что мы ее назовем последней программе . Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы ", - сказала Маркарова.
Министр отметила, что задача Украины - "випуститися" из программы, как это удалось раньше другим европейским странам.
"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.
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