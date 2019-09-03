Маркарова надеется, что новая программа кредитов МВФ будет последней

3 сентября, 2019, 09:43

Новая программа сотрудничества Украины и МВФ будет длиннее предыдущих, но, вероятно, последней

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV, передает Lb.ua

"Мы работаем с МВФ. У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотреть. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, что мы ее назовем последней программе . Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы ", - сказала Маркарова.

Министр отметила, что задача Украины - "випуститися" из программы, как это удалось раньше другим европейским странам.

"Выполнить программу таким образом, чтобы экономика находилась на том этапе развития, когда нам не нужна помощь кредитора. И мы сможем действительно жить сами", - заявила Маркарова.