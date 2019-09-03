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Espreso.tvОбществоLamborghini представил первый гибрид

Lamborghini представил первый гибрид


фото: motor1.com
Итальянский автопроизводитель Lamborghini показал суперкар под названием Sian, который имеет бензиновый мотор с электрической надстройкой

Об этом сообщает портал Motor1.

"Суперкар (Lamborghini - ред.,) получил имя Sian и оценен в потрясающие 3,6 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, тираж будет ограничен 63 экземплярами.

Также силовая установка основана на том же 6,5-литровом V12, использованном в экстремальном Lamborghini Aventador SVJ, но бензиновый мотор сопровождали определенной электрической надстройкой.

Возможно, речь идет о стартер-генераторе, с которым суперкар превращается в "мягкий гибрид", который добавляет к мощности атмосферного двигателя 30 л.с., доводя совокупную отдачу силовой установки до 800 л.с.

Отмечается, что Lamborghini Sian становится не первым гибридом в истории марки, но первым серийным электрифицированным суперкаром из Санта-Агаты, который можно будет приобрести.

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