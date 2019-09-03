Конгресс США готовит новое расследование против Трампа, - WP
Об этом пишет The Washington Post.
Источники издания сообщили, что в октябре комитет заслушает показания порноактрисы Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.
По мнению демократов, сейчас есть достаточно доказательств, чтобы назвать Трампа соучастником эпизода.
Ранее в связи с этим делом бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы.
Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.
Во время обысков у него обнаружили документы, касающиеся выплаты Сторми Дэниелс 130 тыс долларов за молчание об интимных отношениях с Трампом в 2006-2007 годах, а Карен Макдугал - 150 тыс долларов от компании American Media Inc. по согласованию со штабом президента.
Сам Трамп утверждал, что никогда не призывал Коэна к любым противоправным действиям.
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