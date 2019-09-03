Конгресс США готовит новое расследование против Трампа, - WP

3 сентября, 2019, 11:05

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США готовит масштабное расследование тайных выплат президента Дональда Трампа женщинам, с которыми у него раньше были отношения, в обмен на молчание

Об этом пишет The Washington Post.

Источники издания сообщили, что в октябре комитет заслушает показания порноактрисы Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карен Макдугал.

По мнению демократов, сейчас есть достаточно доказательств, чтобы назвать Трампа соучастником эпизода.

Ранее в связи с этим делом бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы.

Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом.

Во время обысков у него обнаружили документы, касающиеся выплаты Сторми Дэниелс 130 тыс долларов за молчание об интимных отношениях с Трампом в 2006-2007 годах, а Карен Макдугал - 150 тыс долларов от компании American Media Inc. по согласованию со штабом президента.

Сам Трамп утверждал, что никогда не призывал Коэна к любым противоправным действиям.