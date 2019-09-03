Как изменилась жизнь Александра Древаля после того, как его семья трижды выиграла в "Лото-Забава"

3 сентября, 2019, 10:00

В 2018 году семье Александра Древаля улыбнулась удача - в апреле он выиграл миллион гривен в лотерею

Александр до последнего не верил в то, что стал 288-м миллионером "Лото-Забава". Он - игрок не только с огромным стажем в 18 лет, но и с большими амбициями. Говорит, иногда покупает более 10 лотерейных билетов на тираж. И такая стратегия приносит свои дивиденды. "Вот я, из бедной семьи, просто из села, и выиграл. Советую всем играть и выигрывать", - говорит миллионер "Лото-Забава" Александр Древаль.

Александр приехал в Киев, чтобы принять учаcтие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л." В рамках эксклюзивной программы оператор государственных лотерей устроил Александру и его дочери Вере частную экскурсию по Киево-Печерской лавре, посещение спа-салона, обед с любимыми ведущими, участие в прямом эфире лотереи и поездку в знаменитое Межигорье с посещением "Хонки", музея ретро-автомобилей и других угодий, которыми владел сбежавший экс-президент.

Александр не оставлял любимое хобби даже после выигрыша. Уже в сентябре 2018 года почетный миллионер выиграл в "Лото-Забава" еще 100 тысяч гривен, но уже в качестве основного игрока в студии лотереи. А уже через две недели, во время 1000-го тиража "Лото-Забава", право принять участие в прямом эфире получили одновременно и Александр, и его дочь Вера. И уже Вере улыбнулась удача - она тоже выиграла 100 тысяч гривен прямо в студии. Как призналась сама победительница, играть в "Лото-Забава" начала после сногсшибательного выигрыша отца. "То, что я выиграла - это заслуга отца моего... Он подарил мне билеты и я поехала, чтобы выиграть еще 100 тысяч", - говорит Вера, дочь миллионера "Лото-Забава".

На выигранные в лотерею деньги Александр начал делать дома капитальный ремонт и купил много техники. А еще - провел Интернет, поставил спутниковую антенну и финансово поддерживает свою дочь и сестру. Последний нужны дорогостоящие препараты для лечения, которые раньше господин Древаль не мог себе позволить. После выигрыша одного миллиона гривен настоящий поклонник "Лото-Забава" не собирается останавливаться на достигнутом и будет продолжать покупать лотерейные билеты, чтобы когда-нибудь в будущем выиграть еще и джекпот.