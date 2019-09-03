Группа "Беz обмежень" сняла клип на песню из фильма о Стусе "Колыбельная"
3 сентября, 2019, 11:06
Группа "Беz обмежень" презентовала клип на песню "Колыбельная" из биографического фильма о поэте и диссидента Василие Стусе "Запрещенный"
"Запрещенный" - украинский художественный полнометражный фильм о жизни и загадочной смерти известного поэта-шестидесятника, правозащитника, Героя Украины - Василия Семеновича Стуса и его борьбу с советской системой.
Роль Василия Стуса сыграет актер Дмитрий Ярошенко.
Фильм выйдет в прокат 5 сентября 2019 года.
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