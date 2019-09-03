Германия выделила 1 млн евро для пострадавших от войны на Донбассе
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллиона евро", - говорится в сообщении.
К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.
По объемам своего финансирования гуманитарных проектов и программ в размере более 110 млн евро с 2014 года (17 млн евро в текущем году) Германия вместе с ЕС является самым главным гуманитарным партнером Украины.
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