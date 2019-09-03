Германия выделила 1 млн евро для пострадавших от войны на Донбассе

3 сентября, 2019, 16:55

Германия выделила еще один миллион евро для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцев

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллиона евро", - говорится в сообщении.

К таким мероприятиям относятся ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры на пунктах пересечения линии разграничения и консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

По объемам своего финансирования гуманитарных проектов и программ в размере более 110 млн евро с 2014 года (17 млн евро в текущем году) Германия вместе с ЕС является самым главным гуманитарным партнером Украины.