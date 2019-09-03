Геращенко призвала нардепов не признавать результаты российских выборов в аннексированном Крыму

3 сентября, 2019, 16:13

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призвала Верховную Раду Украины не признавать результаты российских выборов в Крыму, которые состоятся 8 сентября

Об этом она заявила во время выступления в украинском парламенте 3 сентября, передает "Радио Свобода".

"Проведение оккупантами незаконных местных выборов 8 сентября в Крыму недопустимо, и "Европейская Солидарность" призывает парламент не признавать их результаты. Есть одна тема, которая объединяет все части этого зала, - возвращение Крыма и Донбасса, и здесь не может быть двух позиций . И от "Европейской Солидарности", и, я думаю, от всего парламента мы можем заявить, что Украина никогда не признает результатов этих выборов", - заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что восстановление территориальной целостности Украины является главным приоритетом государственной политики.

"И мы требуем от России немедленно вернуть Крым и Донбасс, и будем бороться за деоккупацию. Чтобы вернуть Крым и Донбасс, нам нужно единство внутри страны и две составляющие: сильная экономика и сильная демократия", - подчеркнула Геращенко.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".