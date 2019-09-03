Геращенко призвала нардепов не признавать результаты российских выборов в аннексированном Крыму
Об этом она заявила во время выступления в украинском парламенте 3 сентября, передает "Радио Свобода".
"Проведение оккупантами незаконных местных выборов 8 сентября в Крыму недопустимо, и "Европейская Солидарность" призывает парламент не признавать их результаты. Есть одна тема, которая объединяет все части этого зала, - возвращение Крыма и Донбасса, и здесь не может быть двух позиций . И от "Европейской Солидарности", и, я думаю, от всего парламента мы можем заявить, что Украина никогда не признает результатов этих выборов", - заявила парламентарий.
Она подчеркнула, что восстановление территориальной целостности Украины является главным приоритетом государственной политики.
"И мы требуем от России немедленно вернуть Крым и Донбасс, и будем бороться за деоккупацию. Чтобы вернуть Крым и Донбасс, нам нужно единство внутри страны и две составляющие: сильная экономика и сильная демократия", - подчеркнула Геращенко.
Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций против Москвы. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
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