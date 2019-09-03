Фонсека перетащил в "Рому" экс-лидера "Шахтера"
Об этом сообщает "Рома" в twitter.
Генрих Мхитарян перешел в "Рому" из английского "Арсенала". Армянский хавбек будет выступать за итальянский клуб один сезон на правах аренды. Лондонцы получат за этот трансфер 3 млн евро.
"Выступление в таком клубе, как" Рома "- это отличная возможность, новая глава, которую можно открыть в моей карьере. Я знаю, что это за клуб, и я уверен, что мы достигнем отличных результатов вместе", - прокомментировал свой переход Мхитарян.
30-летний Генрих Мхитарян известный по выступлениям за английский "Манчестер Юнайтед", немецкий "Боруссию" из Дортмунда и донецкие "Металлург" и "Шахтер", за который он играл с 2010 до 2013 года.
Португалец Пауло Фонсека тренировал "Шахтер" с 2016 до 2019 года и летом возглавил "Рому".
Benvenuto @HenrikhMkh- AS Roma (@OfficialASRoma) September 2, 2019
I dettagli https://t.co/HaTRIzuQRe #ASRoma pic.twitter.com/XCybaoqYcB
- Напомним, в мае Азербайджан обвинил Армению в спекуляциях вокруг отказа армянского футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна лететь на финал Лиги Европы в Баку.
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