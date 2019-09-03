Экс-чемпион мира рассказал, какого боксера считает сильнее за Ломаченко

3 сентября, 2019, 13:10

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд заявил, что считает лучшим боксером своего соотечественника Теренса Кроуфорда, а не украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает FightHype.

По словам Уорда, который был чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) и считался лучшим боксером независимо от весовой категории, Ломаченко не удалось превзойти Кроуфорда, который является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).

"Я считаю, что Ломаченко остается вторым. Мне кажется, он находится не на одном уровне с Теренсом Кроуфордом. Так, он показал классный бокс, но я остаюсь при своем мнении. Нужно продолжать побеждать, писать свою историю", - сказал Уорд после того как Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).