Экс-чемпион мира рассказал, какого боксера считает сильнее за Ломаченко
Об этом сообщает FightHype.
По словам Уорда, который был чемпионом мира в полутяжелом весе (до 79,9 кг) и считался лучшим боксером независимо от весовой категории, Ломаченко не удалось превзойти Кроуфорда, который является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO (Всемирной боксерской организации).
"Я считаю, что Ломаченко остается вторым. Мне кажется, он находится не на одном уровне с Теренсом Кроуфордом. Так, он показал классный бокс, но я остаюсь при своем мнении. Нужно продолжать побеждать, писать свою историю", - сказал Уорд после того как Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 31 августа в Лондоне Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
- Василий Ломаченко заявил, что не собирается разрывать дружеские отношения с россиянами "из-за политики».
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