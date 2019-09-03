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Espreso.tvОбществоДолжность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят до конца 2020 года

Должность главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят до конца 2020 года

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил до конца 2020 года поделят полномочия

Об этом сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник, передает "Армия.Inform".

"По принципам стран НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - сказал Колесник.

Суть реформы будет заключаться в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применение войск, пояснил генерал-полковник.

Разграничение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба состоится до конца 2019 г. с одновременным переходом Генштаба, штабов видов ВСУ и оперативного уровня на J-структуру (структуру штабов армий стран НАТО). Кроме того, планируется, что главнокомандующий будет подчиняться министру обороны.

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