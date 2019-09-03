Доллар подскочил в цене на 12 копеек
3 сентября, 2019, 08:02
Евро наоборот - подешевело на 4 копейки
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому 3 сентября $ 1 стоит 25,26 грн (предыдущая цена - 25,14 грн).
Евро 3 сентября покупают за 27,71 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 25,17 грн, продают - 25,24 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,62 грн, продают - 27,74 грн.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень