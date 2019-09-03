 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоллар подскочил в цене на 12 копеек

Доллар подскочил в цене на 12 копеек

Евро наоборот - подешевело на 4 копейки

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому 3 сентября $ 1 стоит 25,26 грн (предыдущая цена - 25,14 грн).

Евро 3 сентября покупают за 27,71 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 25,17 грн, продают - 25,24 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,62 грн, продают - 27,74 грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

3 сентября, 2019 вторник

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать