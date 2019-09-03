Для Еристовского ГОК: мобильная моющая установка (УММ) на базе автомобильного шасси КрАЗ-5233НЕ

3 сентября, 2019, 15:49

УММ-5к на базе КрАЗа - это второе специзделие от ЧАО "АвтоКрАЗ" и ООО "Титал" для горно-обогатительных комбинатов. Полтавский ГОК уже более года использует спецавтомобиль УММ-5к на шасси КрАЗ-5401Н2

Еристовский ГОК, учитывая высокую результативность функционирования оборудования на базе КрАЗа, предназначенного для удаления загрязнений любой сложности с горной техники, полученных во время эксплуатации на пыльных и загрязненных объектах, заказал аналогичный образец продукции, выбрав в качестве базы КрАЗ-5233НЕ.

В состав спецмашины входит шасси КрАЗ-5233НЕ колесной формулы 4х4; кабина капотная, металлическая, трехместная, сиденье водителя типа «пилот» на пневматической подвеске, есть кондиционер; двигатель W7.300, Евро-5, рядный, 6-цилиндровый, с турбонаддувом, мощностью 300 л.с .; КЗП- девятиступенчатой, двухдиапазонная; тормозная система с АБС.

Надстройка на базе шасси - модульная, состоящая из полипропиленовой цистерны и задней надстройки. Для выполнения работ на высоте на крыше предусмотрена рабочая платформа. Задний отсек предназначен для защиты компонентов установки от влияния погоды и условий карьера ЕГЗК. Предусмотрен и дизельный воздушный нагреватель мощностью 3кВт, для обогрева водяных коммуникаций и моющего оборудования.

Автономный агрегат позволяет проводить мойку любых поверхностей с помощью одного или двух стволов высокого давления, имеет функцию подогрева воды до максимальной температуры 94 °С. Насос высокого давления обеспечивает максимальную устойчивость к коррозии и износу через стирание, долгий срок эксплуатации в экстремальных условиях. Благодаря высокой производительности 0,5 л / с, подогреву воды до 94 ° С и высокому давлению 200 бар агрегат справляется даже с самыми жесткими загрязнениями.

Осуществлять мытье могут одновременно два оператора, что уменьшает время простоя техники, которая должна постоянно находиться в эксплуатации. С помощью набора аксессуаров и дополнительных удлиняющих телескопических насадок, мойку можно проводить в труднодоступных местах. С учетом больших габаритов горной техники эти насадки помогут проводить мойку загрязнений на высоте.