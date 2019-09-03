Давал наставления голосовать: в ресторане подрались экс-нардеп и депутат новой Рады
Об этом сообщает " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники и комментарии участников стычки.
В полиции Печерского района отметили, что вечером 2 сентября правоохранители выезжали на вызов по драке.
"ЧП произошло вечером 2 сентября по адресу Днепровский спуск", - сказала пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко.
Сообщить какие-либо детали драки она отказалась.
"Сейчас сведения в ЕРДР еще не внесены, этот вопрос еще решается", - подытожила Тищенко.
Сам Алексеев в комментарии заявил, что слухи преувеличены, но дальше комментировать отказался.
"Слухи преувеличены. Все у меня в порядке. Сегодня был на утренней сессии (Верховной Рады, - ред.). Я не хочу ничего комментировать. Все нормально. Ничего такого не произошло".
А депутат прошлого созыва от "Батькивщины" Руслан Богдан подтвердил, что имел стычку с нардепом от "ЕС".
"Все нормально, все в порядке. Но это такое было. Давал установку новому депутату, что надо голосовать - это же вчера как раз было, а сегодня неприкосновенность проголосовали. Так я ему говорил, что надо снимать неприкосновенность. А он просто не хотел. Он же из "Европейской солидарности". От Порошенко. Тем более по нему куча уголовных дел. Так я ему говорил, что несмотря на это надо это голосовать", - сказал со смехом Богдан.
На вопрос, не получил ли он травм во время драки, "батькивщиновец" сказал: "Ну у меня же рентгена нет и МРТ, то я не могу это говорить. Ну такое что-то. Пока ничего (не болит, - ред.)".
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