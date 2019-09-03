Члены наблюдательного совета Ощадбанка будут обращаться в НБУ из-за отклонения их кандидатур
Об этом заявил член наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунер " Европейской правде".
"Члены наблюдательного совета Ощадбанка - это высококвалифицированные профессионалы с многолетним опытом работы, который безусловно свидетельствует об их компетенции и отличной репутацию на отечественной и международной арене. Мы твердо убеждены, что решение НБУ было предвзятым и необоснованным и не соответствовало установленным процедурам и нормам. Таким образом , оно не соответствует процедурным и правовым требованиям надлежащего государственного управления ", - сказал он.
По его словам, "об этом свидетельствует и полное отсутствие прозрачности этого ошибочного решения, в котором единственным обоснованием указано" негативные результаты собеседования ".
"Трудно представить себе бесконтрольность и превосходство больше. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено", - добавил Шевка Аджунер.
- 16 августа Нацбанк не согласовал кандидатуры большинства членов совета "Ощадбанка"
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень