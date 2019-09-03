Члены наблюдательного совета Ощадбанка будут обращаться в НБУ из-за отклонения их кандидатур

3 сентября, 2019, 12:09

Члены наблюдательного совета Ощадбанка, кандидатуры которых отклонил Нацбанк, планируют отстаивать свою репутацию в суде

Об этом заявил член наблюдательного совета Ощадбанка Шевки Аджунер " Европейской правде".

"Члены наблюдательного совета Ощадбанка - это высококвалифицированные профессионалы с многолетним опытом работы, который безусловно свидетельствует об их компетенции и отличной репутацию на отечественной и международной арене. Мы твердо убеждены, что решение НБУ было предвзятым и необоснованным и не соответствовало установленным процедурам и нормам. Таким образом , оно не соответствует процедурным и правовым требованиям надлежащего государственного управления ", - сказал он.

По его словам, "об этом свидетельствует и полное отсутствие прозрачности этого ошибочного решения, в котором единственным обоснованием указано" негативные результаты собеседования ".

"Трудно представить себе бесконтрольность и превосходство больше. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено", - добавил Шевка Аджунер.