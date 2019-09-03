Бельгийская принцесса ходит в школу в вышиванке
3 сентября, 2019, 17:05
Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора надела в школу белую рубашку с вышитыми рукавами, воротником и передом
Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Бельгии в Facebook.
"Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке", - говорится в сообщении.
На фотографиях рядом с принцессой остальные дети бельгийской королевской семьи.
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