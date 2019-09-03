Бельгийская принцесса ходит в школу в вышиванке

3 сентября, 2019, 17:05

Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора надела в школу белую рубашку с вышитыми рукавами, воротником и передом

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Бельгии в Facebook.

"Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке", - говорится в сообщении.

На фотографиях рядом с принцессой остальные дети бельгийской королевской семьи.