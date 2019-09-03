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Espreso.tvОбществоБельгийская принцесса ходит в школу в вышиванке

Бельгийская принцесса ходит в школу в вышиванке

Младшая дочь бельгийского монарха Филиппа I принцесса Элеонора надела в школу белую рубашку с вышитыми рукавами, воротником и передом

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в Бельгии в Facebook.

"Младшая дочь короля Бельгии пришла в школу в вышиванке", - говорится в сообщении.

На фотографиях рядом с принцессой остальные дети бельгийской королевской семьи.

 

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