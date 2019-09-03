Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия, - Лукашенко

3 сентября, 2019, 11:38

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего из этой страны

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня, передает Интерфакс-Украина .

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми - с Украиной - полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с древних времен, якобы казался врагом номер один", - отметил Лукашенко.

По его словам, белорусская сторона была вынуждена радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны.

"Хлынул поток оружия. Ну, а там, где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.