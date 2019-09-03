Апелляционный суд не будет арестовывать имущество Ющенко

3 сентября, 2019, 16:20

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Управления специальных расследований Генпрокуратуры на решение Печерского райсуда столицы, которым отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество экс-президента Виктора Ющенко

Об этом Ющенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - говорится в заметке.

По словам четвертого президента Украины, соответствующее решение суд принял 2 сентября. Представители ГПУ, как отметил экс-президент, оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении которого также было отказано уже другим судьей.

Помимо того, в заметке говорится, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.