Апелляционный суд не будет арестовывать имущество Ющенко
Об этом Ющенко сообщил на своей странице в Facebook.
"Киевский апелляционный суд отказал прокурорам Управление специальных расследований Генпрокуратуры в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда столицы от 9 июля, которым было отказано в удовлетворении ходатайства ГПУ о наложении ареста на имущество Виктора Ющенко", - говорится в заметке.
По словам четвертого президента Украины, соответствующее решение суд принял 2 сентября. Представители ГПУ, как отметил экс-президент, оспаривали в апелляционной инстанции решение следственного судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении которого также было отказано уже другим судьей.
Помимо того, в заметке говорится, что в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также отказано в ходатайстве о наложении ареста на имущество Ющенко.
- Напомним, ранее ГПУ объявила подозрение Ющенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Ющенко подозревают в причастности к передаче Виктору Януковичу резиденции "Межигорье".
- ГПУ просила суд об аресте имущества Ющенко.
- 10 июля Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко.
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