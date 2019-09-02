Зеленский уволил Муженко с военной службы
2 сентября, 2019, 18:19
Президент Украины уволил генерала Виктора Муженко с военной службы
Соответствующий указ №645/2019 размещен на сайте главы государства.
"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.
Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
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