Зеленский уволил Муженко с военной службы

2 сентября, 2019, 18:19

Президент Украины уволил генерала Виктора Муженко с военной службы

Соответствующий указ №645/2019 размещен на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе.

Генерал армии Виктор Муженко с июля 2014 года был начальником Генштаба ВСУ - главнокомандующим Вооруженных сил Украины.