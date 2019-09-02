Зеленский собирает на заседание руководителей Рады, правительства и силовиков
2 сентября, 2019, 10:11
Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.
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