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Espreso.tvОбществоЗеленский собирает на заседание руководителей Рады, правительства и силовиков

Зеленский собирает на заседание руководителей Рады, правительства и силовиков

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.

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