Зеленский поручил запустить на таможне "единое окно"
2 сентября, 2019, 13:29
Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить на таможне "единое окно" для прозрачности оформления товаров
Об этом он заявил во время встречи с руководством правительства, парламента и правоохранительных органов, передает Еспресо.TV
"Чтобы обеспечить быстрое и прозрачное таможенное оформление товаров, поручаю запустить систему "единое окно " на таможне до 1 января 2020 года", - отметил президент.
Зеленский добавил, что для противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, на таможне не должно быть старых коррупционеров
"Я лично буду этому помогать", - добавил он.
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