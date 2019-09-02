Зеленский поручил запустить на таможне "единое окно"

2 сентября, 2019, 13:29

Об этом он заявил во время встречи с руководством правительства, парламента и правоохранительных органов, передает Еспресо.TV

"Чтобы обеспечить быстрое и прозрачное таможенное оформление товаров, поручаю запустить систему "единое окно " на таможне до 1 января 2020 года", - отметил президент.

Зеленский добавил, что для противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров, на таможне не должно быть старых коррупционеров

"Я лично буду этому помогать", - добавил он.