Зеленский поручил разработать План обороны

2 сентября, 2019, 15:52

Президент назвал среди приоритетов развитие мощной и боеспособной армии и поставил перед руководством Минобороны Украины задачу разработать План обороны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Приоритет - мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку - предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска", - сказал Владимир Зеленский на встрече с руководством Кабинета Министров Украины, Верховной Рады и правоохранительных органов.

Президент также поручил разработать и утвердить План обороны, содержащий комплекс мер по защите Украины от агрессии.