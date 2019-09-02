Зеленский поручил разработать План обороны
2 сентября, 2019, 15:52
Президент назвал среди приоритетов развитие мощной и боеспособной армии и поставил перед руководством Минобороны Украины задачу разработать План обороны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Приоритет - мощная боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку - предложить изменения в законодательство, необходимые для построения крепкого войска", - сказал Владимир Зеленский на встрече с руководством Кабинета Министров Украины, Верховной Рады и правоохранительных органов.
Президент также поручил разработать и утвердить План обороны, содержащий комплекс мер по защите Украины от агрессии.
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