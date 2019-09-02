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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации

Зеленский поручил начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации и привлечения инвестиционных советников в 1 декабря 2019 года

Об этом он заявил во время встречи с руководством правительства, парламента и правоохранительных органов, передает Еспресо.TV

"Поручаю начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации и привлечения инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. Провести 1 конкурс не позднее 1 апреля 2020 года", - говорится в сообщении президента.

Также он поручил принять законопроект об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации до 1 октября 2019 года.

Правительству поручено сформировать перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Зеленский также поручил передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества для малой приватизации через аукционы в системе "Prozorro".

 

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