Зеленский поручил НАБУ и САП доложить о топ-коррупционерах
2 сентября, 2019, 13:02
Президент Владимир Зеленский поручил руководству ГБР и НАБУ доложить по расследованию фактов хищений в Укроборонпроме
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководством Верховной Рады и правительства, передает Еспресо.TV .
"Реформа правоохранительных органов. Преодоление коррупции и судебная реформа. Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП и просил их доложить о совместной работе в преследовании топ-коррупционеров. Второй приоритет - преступления, которые наносят большие убытки экономике и нацбезопасности. Хочу напомнить о преступлениях в системе Укроборонпрома о выделении миллиардной помощи в сфере АПК. Прошу ГБР и НАБУ доложить о результатах расследования этих фактов ", - сказал Зеленский .
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