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Espreso.tvОбществоЗеленский поручил НАБУ и САП доложить о топ-коррупционерах

Зеленский поручил НАБУ и САП доложить о топ-коррупционерах


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский поручил руководству ГБР и НАБУ доложить по расследованию фактов хищений в Укроборонпроме

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководством Верховной Рады и правительства, передает Еспресо.TV .

"Реформа правоохранительных органов. Преодоление коррупции и судебная реформа. Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП и просил их доложить о совместной работе в преследовании топ-коррупционеров. Второй приоритет - преступления, которые наносят большие убытки экономике и нацбезопасности. Хочу напомнить о преступлениях в системе Укроборонпрома о выделении миллиардной помощи в сфере АПК. Прошу ГБР и НАБУ доложить о результатах расследования этих фактов ", - сказал Зеленский .

 

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