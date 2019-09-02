Зеленский поручил НАБУ и САП доложить о топ-коррупционерах

2 сентября, 2019, 13:02

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководством Верховной Рады и правительства, передает Еспресо.TV .

"Реформа правоохранительных органов. Преодоление коррупции и судебная реформа. Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП и просил их доложить о совместной работе в преследовании топ-коррупционеров. Второй приоритет - преступления, которые наносят большие убытки экономике и нацбезопасности. Хочу напомнить о преступлениях в системе Укроборонпрома о выделении миллиардной помощи в сфере АПК. Прошу ГБР и НАБУ доложить о результатах расследования этих фактов ", - сказал Зеленский .