Зеленский хочет принять новый Трудовой кодекс до 1 января
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Кроме того, по словам Зеленского, следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, увеличить ответственность за теневое ведение хозяйства.
Кроме того, до января планируется утвердить план по дерегуляции и переводу подачи разрешительных документов в электронную форму. Также в электронный вид должны быть переведены топ-30 наиболее популярных сервисов для граждан и бизнеса. Также, следует упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.
В дополнение, для реализации проекта "Государство в смартфоне" президент считает необходимым провести полный аудит государственных реестров и их упорядочение, осуществить верификацию и установление тождества данных о гражданах в базовых реестрах и распространение уникального идентификатора для связанных данных.
Зеленский отметил, что необходимо создать условия для проведения электронных выборов и электронной переписи населения.
Также среди приоритетов - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра; введение единого портала электронных услуг, электронного кабинета гражданина с доступом к информации о себе из реестров и внедрения электронных услуг "еМалятко", ID14 и eHealth.
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