Зеленский хочет принять новый Трудовой кодекс до 1 января

2 сентября, 2019, 20:35

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Кроме того, по словам Зеленского, следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, увеличить ответственность за теневое ведение хозяйства.

Кроме того, до января планируется утвердить план по дерегуляции и переводу подачи разрешительных документов в электронную форму. Также в электронный вид должны быть переведены топ-30 наиболее популярных сервисов для граждан и бизнеса. Также, следует упростить порядок и уменьшить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты.

В дополнение, для реализации проекта "Государство в смартфоне" президент считает необходимым провести полный аудит государственных реестров и их упорядочение, осуществить верификацию и установление тождества данных о гражданах в базовых реестрах и распространение уникального идентификатора для связанных данных.

Зеленский отметил, что необходимо создать условия для проведения электронных выборов и электронной переписи населения.

Также среди приоритетов - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра; введение единого портала электронных услуг, электронного кабинета гражданина с доступом к информации о себе из реестров и внедрения электронных услуг "еМалятко", ID14 и eHealth.