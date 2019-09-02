За полгода прибыль НБУ увеличилась более чем на 7,5 млрд грн
2 сентября, 2019, 17:54
Нацбанк получил 6,4 млрд грн прибыли за полгода, тогда как за аналогичный период предыдущего года НБУ получил убыток в размере 1,12 млрд грн
Об этом свидетельствуют данные, приведенные в финансовой отчетности Нацбанка.
Так, прибыль НБУ увеличилась более чем на 7,5 млрд грн против аналогичного периода предыдущего года. Тогда Нацбанк получил убыток в размере 1,12 млрд грн.
Отмечается, что укрепление курса гривни негативно повлияло на финансовые результаты организации.
"Основными статьями, которые сегодня формируют сумму прибыли Национального банка, являются процентные доходы и результаты переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости", - добавили в Нацбанке.
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