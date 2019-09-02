Возле берегов Турции тонет корабль (фото)
2 сентября, 2019, 14:58
Возле западного побережья Турции тонет корабль, который сел на мель
Как сообщает DHA , корабль Kanuni DS сел на мель и начал тонуть у острова Бозджаада.
На борту судна было восемь членов экипажа. Они отказались покидать корабль, поскольку его большая часть была над водой.
Ночью часть команды пыталась устранить неполадку.
Капитан корабля пока не просил о помощи.
Причина кораблекрушения не называется.
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