Во время Первого звонка во Львове подростки попали камнем в польского дипломата

2 сентября, 2019, 16:42

В понедельник, 2 сентября, во время торжественной линейки по случаю Первого звонка в одной из школ Львова подростки попали небольшим камнем в представителя консульства Польши

Как сообщает Zaxid.net, полиция уже установила подозреваемых в этом правонарушении.

Ими оказались двое 15-летних подростков, один из которых является учеником этой же школы, а второй пришел к нему в гости.

Также выяснилось, что предметами, которые они бросали из окна соседнего дома, были камешек и желеобразная игрушка "слайм".

Дипломат в результате инцидента не пострадал.

В пресс-службе мэрии Львова отметили, что инцидент произошел на линейке в школе № 24 имени Марии Конопницкой, где преподавание ведется на польском языке.

Именно поэтому на мероприятии присутствовал представитель консульства.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый потребовал немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных. Он провел телефонный разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.