Во время Первого звонка во Львове подростки попали камнем в польского дипломата
Как сообщает Zaxid.net, полиция уже установила подозреваемых в этом правонарушении.
Ими оказались двое 15-летних подростков, один из которых является учеником этой же школы, а второй пришел к нему в гости.
Также выяснилось, что предметами, которые они бросали из окна соседнего дома, были камешек и желеобразная игрушка "слайм".
Дипломат в результате инцидента не пострадал.
В пресс-службе мэрии Львова отметили, что инцидент произошел на линейке в школе № 24 имени Марии Конопницкой, где преподавание ведется на польском языке.
Именно поэтому на мероприятии присутствовал представитель консульства.
Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый потребовал немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных. Он провел телефонный разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.
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