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Espreso.tvОбществоВо Львове во время линейки забросали камнями польскоязычную школу

Во Львове во время линейки забросали камнями польскоязычную школу


фото: varta1
Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные бросили, вероятно, камни из соседнего дома

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Во время школьной линейки, посвященной Дню знаний, неизвестные забросали камнями львовскую школу № 24 с польским языком обучения.

"Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал.

Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных. Он провел телефонный разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.

"Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - сообщил Андрей Садовый .

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