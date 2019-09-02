Во Львове во время линейки забросали камнями польскоязычную школу
Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Во время школьной линейки, посвященной Дню знаний, неизвестные забросали камнями львовскую школу № 24 с польским языком обучения.
"Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал.
Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных. Он провел телефонный разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.
"Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - сообщил Андрей Садовый .
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