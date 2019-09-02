Во Львове во время линейки забросали камнями польскоязычную школу

2 сентября, 2019, 14:55

Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные бросили, вероятно, камни из соседнего дома

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Во время школьной линейки, посвященной Дню знаний, неизвестные забросали камнями львовскую школу № 24 с польским языком обучения.

"Мэрия осуждает действия, которые произошли сегодня, 2 сентября, во Львовской школе № 24 имени Марии Конопницкой. Во время торжественных мероприятий в школе неизвестные лица из соседнего дома бросили неизвестные вещи, вероятно - камни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал.

Мэр Львова Андрей Садовый требует немедленной реакции правоохранительных органов и наказания виновных. Он провел телефонный разговор с руководителем Управления СБУ во Львовской области, и.о. начальника управления полиции с требованием немедленной реакции на события, которые произошли.

"Сейчас, совместно с правоохранителями, проводится обследование района, с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - сообщил Андрей Садовый .