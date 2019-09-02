В Японии за 30 мин раскупили устройство против извращенцев в транспорте
2 сентября, 2019, 16:45
В Японии за 30 минут раскупили первые 500 устройств для борьбы с домогательствами в транспорте
Об этом сообщает Independent.
Устройство называется Shachihata. Он оставляет на обидчике метку специальными чернилами. Точку можно увидеть только при ультрафиолетовом излучении.
Разработчики надеются, что благодаря Shachihata полиция сможет выявить нарушителей.
- Заметим, что в 2017 году в Токио полиция зарегистрировала 1750 случаев ощупывания. 50% таких притязаний произошли в общественном транспорте.
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