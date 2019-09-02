В Украине планируют устанавливать автоматы для сбора пластиковых бутылок

2 сентября, 2019, 15:20

В правительстве предлагают изменить государственные строительные нормы по благоустройству и обязать устанавливать в общественных местах фандоматы - устройства для сбора пластиковых бутылок

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Стоит заметить, что в правительстве пока только изучают иностранный опыт по установке таких устройств.

"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандоматов на 5 тысяч человек", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.