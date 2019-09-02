В Украине планируют устанавливать автоматы для сбора пластиковых бутылок
2 сентября, 2019, 15:20
В правительстве предлагают изменить государственные строительные нормы по благоустройству и обязать устанавливать в общественных местах фандоматы - устройства для сбора пластиковых бутылок
Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Стоит заметить, что в правительстве пока только изучают иностранный опыт по установке таких устройств.
"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандоматов на 5 тысяч человек", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина