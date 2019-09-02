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Espreso.tvОбществоВ Украине планируют устанавливать автоматы для сбора пластиковых бутылок

В Украине планируют устанавливать автоматы для сбора пластиковых бутылок

В правительстве предлагают изменить государственные строительные нормы по благоустройству и обязать устанавливать в общественных местах фандоматы - устройства для сбора пластиковых бутылок

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Стоит заметить, что в правительстве пока только изучают иностранный опыт по установке таких устройств.

"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандоматов на 5 тысяч человек", - сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

 

 

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