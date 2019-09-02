В течение 5 лет Украина получила самую большую в истории ЕС помощь, - Могерини

2 сентября, 2019, 15:34

С начала кризиса Европейский Союз предоставил Украине наибольшую помощь за всю историю

Об этом высокий представитель ЕС Федерика Могерини заявила в понедельник в Брюсселе во время выступления перед дипломатами стран ЕС, передает "Укринформ".

"За пять лет, прошедшие (с начала кризиса), мы предоставили Украине наибольший пакет помощи за всю историю Европейского Союза. Благодаря этому страна не испытала коллапса. Она смогла продвигаться вперед и пытается выйти из этого кризиса уже на новой основе. Несмотря на вызовы, которые остаются, Украина сегодня является намного более сильной страной, чем раньше. Я помню 2014 год - драматический год, когда все это началось. По определению, тогда мы были в другом месте", - сказала высокий представитель ЕС.

Она отметила, что за пять лет, прошедших с начала работы нынешнего состава Европейской службы внешних действий, Евросоюз изменил подходы к урегулированию внешнеполитических проблем, сместив центр внимания с реагирования на кризисы на предотвращение их возникновения, на преодоление долгосрочных последствий таких кризисов и содействие позитивному развитию.

При этом в основе такой деятельности было содействие формированию большей устойчивости государств по всему миру к решению внешних и даже внутренних шоковых явлений.

"Я могла бы привести много примеров, но я назову лишь один, прямо здесь, на нашем континенте. Кризис в Украине все еще не завершен, но в течение этих пяти лет Украина прошла очень долгий путь. Сегодня она является гораздо более устойчивым государством, чем она была пять лет назад. Наша работа с Украиной имела очень мощный компонент по безопасности, но мы также активно инвестировали в развитие человеческого потенциала страны. мы помогали создавать рабочие места, строить и восстанавливать инфраструктуру, мы либерализовали доступ в Европейский Союз инвестировали в обмены между нашими людьми и между нашими университетами", - отметила Могерини.