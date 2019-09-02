В США изобрели "робота-змею", который спасает при инсульте

2 сентября, 2019, 22:09

Американские инженеры создали робота-змею на магнитном управлении, который способен предотвратить смерть вследствие инсульта и аневризмы

Об этом сообщает портал Naked Science.

"Инженеры из Массачусетского технологического института создали робота-змею на магнитном управлении, который способен маневрировать по узким артериям и помогает предотвращать смерти от инсульта и аневризмы", - говорится в сообщении.

Благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, который уменьшает трение более чем в десять раз, нитевидный робот диаметром меньше миллиметра может плавно передвигаться по сосудам в теле и мозге. Кроме того, роботом управляет врач. Сердечник устройства изготовлен из никель-титанового сплава, который может сгибаться, а потом возвращаться к своей естественной форме.

Таким образом, новая разработка в сочетании с современными эндоваскулярными технологиями позволит врачам быстрее лечить труднодоступные участки головного мозга. Работы уже прошли тесты на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами.