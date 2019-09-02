В США изобрели "робота-змею", который спасает при инсульте
Об этом сообщает портал Naked Science.
"Инженеры из Массачусетского технологического института создали робота-змею на магнитном управлении, который способен маневрировать по узким артериям и помогает предотвращать смерти от инсульта и аневризмы", - говорится в сообщении.
Благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, который уменьшает трение более чем в десять раз, нитевидный робот диаметром меньше миллиметра может плавно передвигаться по сосудам в теле и мозге. Кроме того, роботом управляет врач. Сердечник устройства изготовлен из никель-титанового сплава, который может сгибаться, а потом возвращаться к своей естественной форме.
Таким образом, новая разработка в сочетании с современными эндоваскулярными технологиями позволит врачам быстрее лечить труднодоступные участки головного мозга. Работы уже прошли тесты на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами.
Стоит отметить, что в настоящее время, чтобы избавиться от сгустков крови в мозге, хирурги проводят тонкую проволоку через главную артерию, через ногу или пах, пока флюороскоп делает снимки, помогая подвести провод к мозгу. Затем либо катетер доставляет лекарства, разжижающие сгусток, либо устройство извлекает его.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень