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Espreso.tvОбществоВ США изобрели "робота-змею", который спасает при инсульте

В США изобрели "робота-змею", который спасает при инсульте

Американские инженеры создали робота-змею на магнитном управлении, который способен предотвратить смерть вследствие инсульта и аневризмы

Об этом сообщает портал Naked Science.

"Инженеры из Массачусетского технологического института создали робота-змею на магнитном управлении, который способен маневрировать по узким артериям и помогает предотвращать смерти от инсульта и аневризмы", - говорится в сообщении.

Благодаря ферромагнитным доменам и гидрогелю, который уменьшает трение более чем в десять раз, нитевидный робот диаметром меньше миллиметра может плавно передвигаться по сосудам в теле и мозге. Кроме того, роботом управляет врач. Сердечник устройства изготовлен из никель-титанового сплава, который может сгибаться, а потом возвращаться к своей естественной форме.

Таким образом, новая разработка в сочетании с современными эндоваскулярными технологиями позволит врачам быстрее лечить труднодоступные участки головного мозга. Работы уже прошли тесты на силиконовой копии кровеносных сосудов головного мозга с реалистичными сгустками и аневризмами.

Стоит отметить, что в настоящее время, чтобы избавиться от сгустков крови в мозге, хирурги проводят тонкую проволоку через главную артерию, через ногу или пах, пока флюороскоп делает снимки, помогая подвести провод к мозгу. Затем либо катетер доставляет лекарства, разжижающие сгусток, либо устройство извлекает его.

 

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