В "Голосе" раскритиковали слияние МинВОТ и Министерства по делам ветеранов

2 сентября, 2019, 19:02

В политсиле считают, что объединение министерств по вопросам ветеранов и временно оккупированных территорий создает дополнительные проблемы для ветеранских сообществ, а не решает существующие

Об этом говорится на сайте партии "Голос".

Так, политсила призвала правительство и большинство пересмотреть решение об объединении министерств по вопросам ветеранов и по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"Решение, принятое во время поспешного и непрозрачного формирования Кабинета министров, замедлит работу над решением проблем ветеранской общественности, голос которой должен влиять на работу правительства уже сегодня", - отметили в "Голосе".

"В прошлом году ветеранские сообщества, активисты и эксперты приложили огромные усилия для создания Министерства ветеранов. Мы сделали это, чтобы проблемы людей, защищавших страну от российской агрессии, были в фокусе работы чиновников. Мы преодолели сопротивление тогдашних политиков и чиновников и имели надежду, что Министерство ветеранов заработает на полную со следующего года, сможет полноценно помогать ветеранской общественности. Решение об объединении министерств отбрасывает нас на несколько лет назад - ведь теперь работники двух новосозданных институций будут заниматься административными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев, и граждан, которые остались на оккупированных Россией территориях", - отметила народный депутат, член фракции "Голос" Леся Василенко.

Административные и бюджетные вопросы министерств и их работников, а не ветеранов, станут первыми вызовами и для новоизбранного министра Оксаны Коляды, и для персонала министерств. В этих условиях полноценную работу над решением проблем ветеранов министерство начнет не раньше середины следующего года.