В Одесской области полиция нашла яхту, которая наехала на лодку с рыбаками

2 сентября, 2019, 09:42

В конце августа на Одесщине яхта на полной скорости переехала лодку с двумя людьми и скрылась с места происшествия

Об этом сообщает пресс служба полиции Одесской области.

Отмечается, что пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть.

"В дальнейшем, исключив ходовые огни, яхта с места происшествия исчезла, оставив в опасности двух граждан. Пострадавшие получили телесные повреждения и могли погибнуть", - сообщил руководитель водной полиции Украины.

Для установления всех обстоятельств происшествия полицейские с использованием беспилотников отработали почти 50 км береговой линии, по внешним признакам разыскивая яхту. Кроме того, с помощью подводных беспилотников полицейские провели поверхностный осмотр почти 10 яхт, которые подходили по описанию.

В полиции заявили, что в конце установили яхту, которая по информации и видимыми внешними повреждениями имеет отношение к указанной события.

Следственно-оперативная группа одесской полиции собрала соответствующие материалы для открытия уголовного производства.