В Гонконге демонстранты перекрыли движение поездов метро

2 сентября, 2019, 10:57

В Гонконге одеты в черное демонстранты препятствовали движению поездов метрополитена, что привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта

Кроме того, активисты призвали к проведению нового всеобщей забастовки, сообщает DW.

В гонконгских университетах 2 сентября возобновляются занятия после летних каникул, однако демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам.

Перед домами учебных заведений протестующие выстроились в длинные живые цепи.

Некоторые демонстранты надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые активисты используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.

Напомним, во время протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.