В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел

2 сентября, 2019, 12:01

Члены патруля в с. Пикуза Волновахского района Донецкой области увидели взрыв реактивной гранаты и 10 взрывов неопределенного происхождения

Об этом сообщается в оперативном отчете миссии.

Так, в 12:20 1 сентября члены патруля миссии услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м на юго-запад.

"Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля Миссии сразу сели к автомобилям и оставили это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуза", - отмечается в сообщении.

Также в период с 12:40 до 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленной расстоянии в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ вернулась к своей базе в Мариуполе.

1 сентября патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на улице Ахматовой в северо-восточной части н. п. Пикуза (23 км северо-восточнее Мариуполя, неподконтрольна Украины территория), где наблюдатели проводили оценку мест огневого поражения.