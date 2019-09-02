Ураган "Дориан": СМИ сообщили о первой жертве стихии

2 сентября, 2019, 15:30

Жертвой урагана Дориан на Багамах стал восьмилетний мальчик

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную прессу.

По словам родственников ребенка, мальчик утонул, когда пытался спастись от растущей воды. Вести пропала и его сестра.

Местные власти пока не смогли подтвердить CNN это сообщение.

"Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км/ч.

По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия. В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.