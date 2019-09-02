Ураган "Дориан": СМИ сообщили о первой жертве стихии
2 сентября, 2019, 15:30
Жертвой урагана Дориан на Багамах стал восьмилетний мальчик
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную прессу.
По словам родственников ребенка, мальчик утонул, когда пытался спастись от растущей воды. Вести пропала и его сестра.
Местные власти пока не смогли подтвердить CNN это сообщение.
"Дориан" достиг Багамских островов в воскресенье, 1 сентября. Его скорость составляет 285 км/ч.
По прогнозам, Дориан может обойти Флориду и обрушиться на побережье штатов Северная и Южная Каролина и Джорджия. В этих штатах уже объявлено чрезвычайное положение.
Читайте также
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
Читайте также
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина