Украинский журналист выяснил, кто из политзаключенных находится в "Лефортово"
2 сентября, 2019, 19:03
2 августа украинский журналист Роман Цимбалюк и российская активистка Виктория Ивлева провели операцию по установлению граждан Украины, которые находятся в СИЗО "Лефортово"
Об этом Роман Цимбалюк сообщил в Facebook.
"Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей. Взяли для 24 моряков и 8 наших осужденных. Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Сущенко и Сизонович. Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно где Сенцов", - сказал он.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет