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Espreso.tvОбществоУкраинский журналист выяснил, кто из политзаключенных находится в "Лефортово"

Украинский журналист выяснил, кто из политзаключенных находится в "Лефортово"

2 августа украинский журналист Роман Цимбалюк и российская активистка Виктория Ивлева провели операцию по установлению граждан Украины, которые находятся в СИЗО "Лефортово"

Об этом Роман Цимбалюк сообщил в Facebook.

"Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей. Взяли для 24 моряков и 8 наших осужденных. Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб, Сущенко и Сизонович. Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно где Сенцов", - сказал он.

 

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