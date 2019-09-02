Торговым представителем Украины станет Тарас Качка
2 сентября, 2019, 17:00
2 сентября стало известно, что заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства станет Тарас Качка
Об этом свидетельствуют данные декларации Качки за 2018 год, опубликованы в Едином госреестре деклараций.
Ведь в декларации местом работы Качки указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в должности заместителя министра - торгового представителя.
- Стоит отметить, что Тарас Качка - стратегический советник и эксперт МФ "Возрождение", советник министра иностранных дел Украины. В 2014-2015 годах был вице-президентом и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине.
- Кроме того, Качка работал менеджером по вопросам регуляторной политики в международных корпорациях, а также в Министерстве аграрной политики и продовольствия и Минюсте.
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