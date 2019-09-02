Торговым представителем Украины станет Тарас Качка

2 сентября, 2019, 17:00

2 сентября стало известно, что заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства станет Тарас Качка

Об этом свидетельствуют данные декларации Качки за 2018 год, опубликованы в Едином госреестре деклараций.

Ведь в декларации местом работы Качки указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в должности заместителя министра - торгового представителя.