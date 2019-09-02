Супруги Зеленские отвели сына в первый класс
Сама Елена Зеленская в Instagram сделала публикацию о том, что их сын стал "первоклашкой".
"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет баловаться, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным ", - написала первая леди.
Госпожа Зеленская добавила, что их дети - "поколение будущего".
"Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. ... Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - добавила она.
Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Будто ничего не забыли ... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - бешкетуватуватиме, поедет в первые путешествия без родителей, закалять характер и становиться ответственным. Кирилл не только усваивать школьную программу, но и учиться жить в стране изменений. Наши дети - поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. Верим, что они полюбят школу и учиться охотно. А потом выберут профессию по зову сердца и сделают много полезного для нашей страны. Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины.
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