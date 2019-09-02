Супруги Зеленские отвели сына в первый класс

2 сентября, 2019, 11:43

Владимир и Елена Зеленские отвели своего младшего сына Кирилла в первый класс Новопечерской школы столицы

Сама Елена Зеленская в Instagram сделала публикацию о том, что их сын стал "первоклашкой".

"Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В следующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет баловаться, поедет в первые путешествия без родителей, будет закалять характер и становиться ответственным ", - написала первая леди.

Госпожа Зеленская добавила, что их дети - "поколение будущего".

"Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание. ... Мы хотим гордиться нашими детьми - и Сашей, и Кириллом. И знаем, что школа заложит основы их взрослой жизни. И будущего Украины", - добавила она.