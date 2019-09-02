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Espreso.tvМирСпикер Сейма Литвы призывает дать отпор российской дезинформации

Спикер Сейма Литвы призывает дать отпор российской дезинформации


фото: delfi
Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в понедельник отправляется в Таллинн, где на конференции глав парламентов стран Северной Европы и Балтии (формат NB8) выступит с призывом дать отпор российской дезинформации
Об этом сообщает портал Delfi.

"Россия выделяет миллиардные бюджеты на распространение дезинформации через контролируемые государством каналы СМИ. Мы осознаем, с вызовом какого масштаба мы сталкиваемся, и должны инвестировать в грамотность СМИ, в воспитание критического мышления. Важно сотрудничество, обмен положительной практикой в сфере борьбы с дезинформацией", - отметил Пранцкетис накануне визита.

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На конференции он выступит с сообщением о борьбе с влиянием дезинформации зарубежных государств.

На встрече глав парламентов также будут обсуждаться актуальные для региона темы: вопросы Восточного партнерства, процесс Brexit. В рамках визита Пранцкетис совместно с представителями Института исторической памяти Эстонии осмотрит в Таллинне недавно открытый мемориал жертвам коммунизма.

Встреча спикеров парламентов формата NB8 - ежегодное мероприятие, организуемое в государстве, председательствующем в формате. NB8 объединяет Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию и Исландию.

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