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Espreso.tvОбществоСегодня в Берлине обсудят встречу "нормандской четверку"

Сегодня в Берлине обсудят встречу "нормандской четверку"

Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи "нормандской четверки"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УНИАН .

Украину будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.

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