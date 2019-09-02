Сегодня в Берлине обсудят встречу "нормандской четверку"
2 сентября, 2019, 08:24
Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи "нормандской четверки"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает УНИАН .
Украину будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.
Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень