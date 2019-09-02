Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора
2 сентября, 2019, 11:01
Анатолия Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины
Об этом сообщает пресслужа ГПУ в Facebook.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности Главного военного прокурора", - говорится в сообщении.
Кроме того, Матиоса исключили из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направили в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень