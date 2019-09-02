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Espreso.tvОбществоРябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора

Рябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора

Анатолия Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины

Об этом сообщает пресслужа ГПУ в Facebook.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности Главного военного прокурора", - говорится в сообщении.

Кроме того, Матиоса исключили из списков личного состава Генеральной прокуратуры Украины и направили в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

 

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