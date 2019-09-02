Рейсы 10 авиакомпаний перенесли из аэропорта "Киев" "Борисполь"

2 сентября, 2019, 09:35

Со 2 по 12 сентября рейсы 10 авиакомпаний, которые обычно вылетали из Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны), будут обслуживаться в Международный аэропорт "Борисполь"

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

Отмечается, что рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".

С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также будут обслуживать в терминале D.

В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

"Увеличение количества рейсов в" Борисполе "является плановым и не повлияет на регулярность других рейсов", -пообицялы в "Борисполе".

Онлайн-табло аэропорта "Борисполь", где указано график рейсов на текущие и следующие сутки.