Рейсы 10 авиакомпаний перенесли из аэропорта "Киев" "Борисполь"
2 сентября, 2019, 09:35
Со 2 по 12 сентября рейсы 10 авиакомпаний, которые обычно вылетали из Международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны), будут обслуживаться в Международный аэропорт "Борисполь"
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.
Отмечается, что рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта "Борисполь".
С терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Рейсы Belavia и LOT (с Жулян) также будут обслуживать в терминале D.
В терминале F будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.
"Увеличение количества рейсов в" Борисполе "является плановым и не повлияет на регулярность других рейсов", -пообицялы в "Борисполе".
Онлайн-табло аэропорта "Борисполь", где указано график рейсов на текущие и следующие сутки.
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