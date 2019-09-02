Рассмотрение законопроекта о лишении украинских кинематографистов финансовой поддержки перенесли, - Княжицкий
Об этом рассказал депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий, передает Еспресо.TV .
"Нам удалось убедить большинство из "Слуги народа" придерживаться Конституции, выдержать время для подачи альтернативных законопроектов и рассмотреть его на следующем заседании", - сообщил Николай Княжицкий.
Пока еще не прошло время подачи альтернативных законопроектов по сокращенной процедуре. Княжицкий сообщил, что подготовит и внесет альтернативный проект.
"На комитете, который рассматривал изменения в Конституцию, был целый ряд изменений, и безусловно эти изменении абсурдны. В частности речь идет о немотивированном сокращении количества депутатов, голосовании за закрытые партийные списки. Мы всегда выступали за открытые списки. Думаю, все это станет предметом обсуждения на фракции", - добавил он.
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