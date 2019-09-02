"" Сгорели "розы": жители оккупированного Армянска снова жалуются на экологические проблемы

2 сентября, 2019, 09:14

Жители Армянска снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа

Об этом пишет "Крим.Реалии" .

В то же время российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев утверждает, что по результатам мониторинга концентрация загрязняющих веществ в ночное время суток в Армянске ниже дневной, и "причины для беспокойства нет".

Местные жители рассказывают, что загрязненный воздух продолжает влиять на растения:

"Выбросы небольшими порциями идут постоянно. У меня окна квартиры открыты ночью на проветривании, запах чувствуется. Но это не кислота, а что-то другое. Позавчера был большой выброс, примерно в пять утра, у меня под окном моментально" сгорели "розы" .

По словам активистов, в департаменте здравоохранения Красноперекопска отказались делиться информацией о выбросах в воздух под предлогом, что они не имеют права говорить об обстановке.

Сообщается, что ранее российский Гидрометцентр Крыма опубликовал данные наблюдений за воздухом в Армянске в июле 2019 года, согласно которому "уровень загрязнения атмосферы определялся как высокий", причем "по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, хлористому водороду ".