"Хорошие новости с войны": в пригороде Горловки ВСУ без оружия заставили боевиков отступить назад, - волонтер
2 сентября, 2019, 08:30
В районе пригорода Горловки украинская пехота заставила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл
Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.
"Хорошие новости пришли из войны. В районе пригорода Горловки, наша пехота заставила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем заставили их отойти без применения оружия, чтобы выполнять все договоренности о перемирии", - написал Мисягин.
По словам волонтера, пока еще тепло "наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед".
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