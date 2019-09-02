"Хорошие новости с войны": в пригороде Горловки ВСУ без оружия заставили боевиков отступить назад, - волонтер

2 сентября, 2019, 08:30

В районе пригорода Горловки украинская пехота заставила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мисягин.

"Хорошие новости пришли из войны. В районе пригорода Горловки, наша пехота заставила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем заставили их отойти без применения оружия, чтобы выполнять все договоренности о перемирии", - написал Мисягин.

По словам волонтера, пока еще тепло "наша пехота усиленно копает и потихоньку продвигается вперед".